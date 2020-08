Treuer Helfer im Hintergrund

Er hat nie das Rampenlicht gesucht, ist stets bescheiden hinter den Kulissen geblieben, aber hat dort enorm viel geleistet: Heinz Dingeldein. Doch nun ist das engagierte Mitglied des Feuerio-Ältestenrats und einer der wenigen Träger der Goldenen Ehrennadel des Vereins, im Alter von 82 Jahren gestorben. Bis vor zwei Jahren saß er rund 20 Jahre lang höchst zuverlässig im September, in den drei Wochen vor dem Blumepeterfest, täglich ehrenamtlich in der Geschäftsstelle des Feuerio, um Anrufe und Spendenangebote zu diesem großen Benefizfest entgegenzunehmen, das der Feuerio zugunsten der „MM“-Aktion „Wir wollen helfen“ ausrichtet. Einige Jahre ist er sogar noch zusätzlich Lkw gefahren, hat Spenden abgeholt. Und über 25 Jahre kümmerte er sich um den Versand der Feuerio-Mitgliederzeitschrift, adressierte die über tausend Hefte, brachte sie zur Post, erledigte die Porto-Abrechnung.

Im Sport erfolgreich

Dingeldein war Versicherungskaufmann von Beruf. Zum Feuerio kam er durch Zufall. Walter Hirschbiel, langjähriger Vizepräsident und Ehrenmitglied des Feuerio, wohnte in Käfertal in seiner Nähe. Der Feuerio suchte für seine Geschäftsstelle jemanden, der zuverlässig, pünktlich und ehrlich ist – und fand ihn in Dingeldein, der all diese Tugenden und obendrein noch ganz viel Einsatzbereitschaft mitbrachte. Die schätzte man nicht nur beim Feuerio. Auch die Mannheimer Parkhausbetriebe, für die er lange arbeitete, griffen lange auf die Dienste von Dingeldein zurück, wenn es darum ging, bei Großveranstaltungen die Kassen-Einnahmen abzurechnen.

Schon länger zurückgezogen hatte sich Dingeldein dagegen aus dem Sport. Mehr als 50 Jahre, nämlich bis zu seinem 62. Lebensjahr, spielte Dingeldein aktiv Feldhockey. Er stand für alle drei Vereine (MTG, TSV 1846 und MHC) auf dem Feld und schaffte es bis zur Süddeutschen Oberliga. pwr

