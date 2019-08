Tribut an eine der größten Stimmen aller Zeiten

Am 16. August 2018 verstummte eine der größten Stimmen aller Zeiten: Aretha Franklin, mehrfache Grammy-Gewinnerin, war und bleibt die unbestrittene „Queen of Soul“, die Königin der Soul-Musik. In tiefer Verneigung ehrt der Seebühnenzauber mit der Tribute-Show „Respect Aretha Franklin“ die großen Erfolge in 50 Jahren Musikgeschichte eines Weltstars.

Für die Aufführung am Freitag, 16. August, verlost der „MM“ dreimal zwei Karten. Einfach am Dienstag zwischen 13 und 24 Uhr unter 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, ggfs. abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz) anrufen, das Stichwort „Seebühnenzauber“ sowie Name, Adresse und Telefonnummer angeben. Die Gewinner werden am Mittwoch zwischen 14 und 15 Uhr benachrichtigt und müssen erreichbar sein.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 13.08.2019