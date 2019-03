Trickbetrüger wieder am Telefon

Erneut versuchen Betrüger in dieser Stadt, vornehmlich ältere Bürger mit Telefontricks hereinzulegen. Wie die Polizei gestern mitteilte, wurden im Laufe des Montags mindestens 16 Mannheimer von angeblichen Polizisten angerufen. Diese gaukelten in fast allen Fällen den Senioren vor, sie hätten deren Daten bei gerade festgenommenen Einbrechern gefunden. Dann erkundigten sie sich nach den finanziellen Verhältnissen der Angerufenen und möglichen Wertgegenständen. Nach Angaben der Ermittler fiel diesmal keiner von denen, die sich anschließend an die Polizei wandten, auf die Trickbetrüger herein. Diese gingen nach bisherigem Kenntnisstand leer aus. Wer ebenfalls einen solchen Anruf bekommen hat, soll sich mit seinem örtlichen Revier in Verbindung setzen. Grundsätzlich appelliert die Polizei an Bürger, am Telefon niemals nähere Auskunft über Geld oder sonstigen Besitz zu geben. pol/sma

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 20.03.2019