Trickbetrügerin in Untersuchungshaft

Nach der Festnahme einer 23-jährigen Frau in der Neckarstadt hat das Amtsgericht nun Haftbefehl wegen Betrugs erlassen. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, steht die Trickbetrügerin in dringendem Verdacht, Mitte März eine 85-Jährige bestohlen zu haben. Am 14. März erhielt die Seniorin einen Anruf eines angeblichen Polizeibeamten, der ihr erklärte, dass ihr daheim aufbewahrtes Bargeld gefälscht sei. Um das gegen echtes zu tauschen, komme eine Beamtin vorbei. Kurz danach soll die 23-Jährige die angeblich falschen Scheine abgeholt und versprochen haben, am Abend mit echtem Geld wiederzukommen. Weil keiner kam, verständigte die 85-Jährige schließlich die Polizei. pol/tbö

