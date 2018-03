Trickbetrug am Telefon gescheitert

Anzeige

Ein Senior aus Wallstadt ist auf einen Trickbetrug am Telefon nicht hereingefallen. Wie die Polizei berichtete, hatte sich am Dienstag gegen 14 Uhr ein vermeintlicher Verwandter bei dem 83-Jährigen gemeldet. Der „Cousin“ gab an, für den Kauf eines Fahrzeugs dringend 19 000 Euro zu benötigen. Der Senior gab dem Anrufer jedoch zu verstehen, dass er nicht alleine sei. Daraufhin wurde das Gespräch wortlos beendet. Neben dem 83-Jährigen in Wallstadt erhielten zahlreiche weitere ältere Menschen im gesamten Stadtgebiet von Mannheim und in Neulußheim am Dienstag ebenfalls Anrufe von angeblichen Verwandten oder falschen Polizeibeamten. Nach derzeitigen Erkenntnissen der Ermittler erkannten alle Angerufenen die Betrugsmasche – es kam zu keinem Schaden. tan/pol