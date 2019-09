Trickdieb legt Senioren rein

Ein Trickdieb hat auf der Vogelstang ein Rentnerehepaar bestohlen. Nach Angaben der Polizei vom Dienstag klingelte der Täter am Sonntag kurz vor 19 Uhr an der Wohnungstür der Geschädigten und gab an, der Sohn einer Nachbarin aus dem fünften Stock zu sein. Unter dem Vorwand, einen Schlüssel für Notfälle in der Wohnung der Rentner zu deponieren, durchsuchte der Unbekannte die Wohnung des Paares. Als der Senior stutzig wurde, wieso der Unbekannte seine Wohnung durchsuchte, schickte er ihn weg. Erst später bemerkten die Rentner, dass ein Amulett samt Kette fehlt. Der Trickbetrüger wird von dem Ehepaar als etwa 1,75 Meter groß, schlank und mit südländischem Erscheinungsbild beschrieben. Bekleidet war er während der Tat mit einer schwarzen Jacke. Zeugen, die ebenfalls Kontakt zu dem Täter hatten, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden: 0621/71 84 90. pol/kph

