Trickdiebe erfolgreich

Falsche Dachdecker haben einer 79-jährigen Frau in Neuostheim Schmuck im Wert von etwa 25 000 Euro gestohlen. Wie die Polizei gestern mitteilte, klingelte ein Unbekannter am Mittwoch gegen 12 Uhr bei der Seniorin und gab sich als Dachdecker aus. Er teilte der älteren Dame mit, dass er bei Arbeiten in der Nachbarschaft festgestellt habe, dass ein Ziegel am Haus der Geschädigten beschädigt sei und er ihn für 20 Euro ersetzen würde.

Komplize lenkt ab

Der Unbekannte stieg daraufhin vom Dachgeschoss aus auf das Dach und kam mit einem beschädigten Ziegel zurück. Anschließend ging er in den Keller, wo Ziegel gelagert waren. In der Zwischenzeit kam ein weiterer unbekannter Mann dazu und gab gegenüber der 79-Jährigen an, dass er nach dem Kaminschacht im Keller schauen müsse. Die Seniorin folgte ihm in den Keller, der erste Täter wollte wieder aufs Dach, nutzte jedoch die Abwesenheit der Hausbesitzerin und entwendete den Schmuck. Anschließend verschwanden beide Trickdiebe in unbekannte Richtung. Sie werden als 30 bis 40 Jahre alt, etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß und schwarzhaarig beschrieben. Einer der beiden trug einen Kinnbart, beide blau-graue Arbeitskleidung. Sie sprachen laut Zeugin gutes Deutsch. pol/lok

