Trickdiebe geben sich als Pfleger aus

Trickdiebe haben am Mittwoch ein Senioren-Paar in der Neckarstadt ausgeraubt. Wie die Polizei mitteilte, gab sich eine Frau an der Wohnungstür als Altenpflegerin aus und verschaffte sich damit Zutritt zur Wohnung der beiden 83-Jährigen. Während sie sich mit ihnen unterhielt, schlüpfte eine weitere Person über die offene Wohnungstür ins Schlafzimmer und durchsuchte Schränke und Schubladen. Erst als die vermeintliche Pflegerin das Gespräch beendet hatte und bereits fort war, fiel der 83-jährigen Frau auf, dass Bargeld aus dem Schlafzimmer fehlte. Die Trickdiebin sei etwa 60 Jahre alt, rund 1,70 Meter groß und mit glattem, schulterlangem, grauem Haar. Sie trug dunkle Kleidung und eine gestrickte Mütze sowie weiße Handschuhe und einen blauen Mundschutz. pol/jeb

