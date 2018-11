Trickdiebin stiehlt teure Uhr

Ein 83-jähriger Mann ist in M5 gegenüber der Lauerschen Gärten Opfer einer Trickdiebin geworden. Nach Polizeiangaben sprach die Täterin den Senior gegen 16 Uhr an, als er aus seinem Auto stieg. Sie fragte zunächst nach dem Weg zum Bahnhof, als der 83-Jährige versuchte, die Route zu erklären, lenkte die Trickdiebin ihn ab, in dem sie ihm mitteilte, wie viel Lust sie auf Sex habe. Anschließend bat sie um ein Stück Papier, worauf der Mann in seiner Brieftasche nach dem Gewünschten suchte. Dabei gelang es der Diebin, unbemerkt mehrere hundert Euro sowie eine Piaget-Armbanduhr im Wert von mehr als 10 000 Euro zu stehlen. Nach der Tat ging sie in Richtung Innenstadt davon. red/pol

