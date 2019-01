Trickdiebinnen bestehlen Senior

Mit einem Trick haben zwei Frauen einem 84-Jährigen in Sandhofen mehr als 1000 Euro gestohlen. Wie die Polizei gestern mitteilte, verschafften sich die Unbekannten am Montag gegen 11.30 Uhr Zutritt zur Wohnung in der Wachtelgasse, indem sie vorgaben, einen Notizzettel zu benötigen. Während eine Täterin den Mann ablenkte, stahl die Komplizin Bargeld aus einer Geldbörse im Schlafzimmer. Anschließend gingen die beiden wieder, erst am Abend bemerkte der Senior den Diebstahl. Die Unbekannten werden als 16 bis 20 Jahre alt und mit schulterlangen dunklen Haare beschrieben. Die Frauen trugen dunkle Kleidung und Handschuhe. Sie sprachen Deutsch mit Akzent.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 23.01.2019