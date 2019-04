Trickfilm räumt nächsten Preis ab

Amerika in den 1950er Jahren. Eine kleine, wissbegierige Maus namens Paul Armstrong beobachtet jede Nacht den Mond durch ein Fernrohr, während ihre Artgenossen einem höchst unwissenschaftlichen Käsekult verfallen sind. Kann der Mond wirklich aus Käse sein? 22 Schüler begeben sich auf eine spannende Reise ins Weltall: Sie bauen eine Rakete und fliegen nach einer rasanten Umrundung des Mannheimer Wasserturms zum Mond, um zu beweisen, dass der Mond weder aus Käse, noch aus Schokolade oder Gummibärchen ist.

Der Trickfilm, der von der Klasse 4b der Pfingstbergschule produziert wurde, ist eines der prämierten Projekte des Schülermedienpreises Baden-Württemberg 2019. Welche Platzierung es ist, wird bei der Preisvergabe im Neuen Schloss in Stuttgart am 8. Mai verkündet. Dass sich ihr Film unter 80 Einsendungen landesweit durchgesetzt hat, finden Silvano, Julia und ihre Mitschüler „cool“.

Bilderbuch dient als Vorlage

Trotz Aufregung und Spannung, welchen Platz sie wohl gemacht haben, erzählen sie ruhig und diszipliniert von ihrem Projekt. Im vergangenen Schuljahr haben die Schüler von Burkhard Fries den Trickfilm mit dem Titel „Armstrong“ erstellt. Auslöser war der Vorschlag von Birgit Hock von der Stiftung MKFS (MedienKompetenz Forum Südwest), die Fries schon von früheren Medienprojekten her kannte und die ihn anlässlich des Jubiläums vom „Ohrenspitzertag“ des SWR darum bat, mit seinen Schülern einen Film oder ein Hörspiel zu erstellen.

Als Vorlage diente den damaligen Drittklässlern das Bilderbuch „Armstrong“ von Thorben Kohlmann. Die Schüler haben die Geschichte von der wissbegierigen Maus leicht verändert und mit dem Wasserturm als Wahrzeichen Mannheims auch ein bisschen Lokalkolorit eingebaut. Alisa, Noah und ihre Klassenkameraden zeichneten mit Wasserfarben oder Wachsmalkreide acht Szenenbilder und jede Menge Mäuse, die sie über die Bilder laufenließen. Dazwischen hieß es immer wieder „Ketchup!“ – lautmalerische Abwandlung des filmtechnischen Begriffs „capture“ – und das nächste Foto wurde gemacht. Sprecher sind Josi, Alisa, Mimi, Milena, Julia und Noah.

Der spannende und amüsante Animationsfilm der Grundschüler hat inzwischen mehrere Preise gewonnen: 2018 die Teilnahme am „Ohrenspitzertag“ in Stuttgart im SWR-Funkhaus, den GBG-Preis „Billie-Award“ in der Kategorie Trickfilm: bester Trickfilm sowie den zweiten Platz beim lokalen Film-Wettbewerb „Zum goldenen Hirsch“, veranstaltet vom Cinema Quadrat und vom Karlstorbahnhof.

„Und nun der Schülermedienpreis Baden-Württemberg 2019, meine Schüler sind dadurch um mindestens zwei Zentimeter gewachsen“, freut sich Lehrer Fries. Er ist stolz, „mit wie viel Konzentration, Geduld und Disziplin die damals erst Acht- und Neunjährigen bei der Sache waren“. Durch das Projekt hätten seine Schüler nicht nur an Selbstbewusstsein gewonnen sowie in puncto Sprachvermögen und Teamfähigkeit profitiert, sondern auch medientechnische Kompetenzen erworben.

Das Trickfilm-Projekt lief unter „Medienbildung an der Pfingstbergschule“. Dort werden die Schüler seit vielen Jahren von der ersten Klasse der Grundschule bis zur zehnten Klasse der Ganztags-Werkrealschule im Bereich Neue Medien gefördert. Dank einer großzügigen Spende der Dietmar Hopp Stiftung ist die Schule mit Whiteboards, Beamern, Laptops und iPads bestens ausgerüstet.

„Bildung in dem Bereich, Aufklärung und der kreative Umgang mit den neuen Medien ist wichtig und auch eine Chance für unsere Schüler“, erklärt Schulleiter Harald Knapp. Er ist mächtig stolz auf seine Viertklässler. „Die Auszeichnung ist eine Ehre und Anerkennung der Arbeit an unserer Schule“, sagte er. Sein besonderes Lob galt seinem Kollegen: „Burkhard Fries macht seit vielen Jahren eine tolle Arbeit.“

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 30.04.2019