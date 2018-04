Trinkertreff lässt weiter auf sich warten

Anzeige

„Das ist der bestmögliche Platz, den man im Moment haben kann“, brachte Steven Kunz (Die Linke) die Meinung der Mehrheit des Bezirksbeirates Innenstadt/Jungbusch auf den Punkt. Bei der Sitzung des örtlichen Gremiums stand erneut die Platzfrage für den sogenannten Trinkertreff auf der Tagesordnung. Mit sechs Stimmen bei drei Enthaltungen (CDU, FW-ML) votierten die Politiker am Mittwochabend für den Vorschlag der Stadt. Der sieht vor, das „alkoholakzeptierende Beratungs- und Aufenthaltsangebot“, wie es im Amtsdeutsch heißt, in Containern an der Akademiestraße im Jungbusch unterhalb der Kurt- Schumacher-Brücke einzurichten. „Wir müssen da endlich zu Potte kommen“, warnte Kunz davor, „das Thema weiter zu zerreden“ und appellierte an die Christdemokraten, „endlich Vernunft walten zu lassen“. „Es ist positiv, dass wir überhaupt ein Gelände gefunden haben“, ergänzte Isabell Cademartori (SPD).

20 Objekte hatte sich die Stadt, laut der kommunalen Suchtbeauftragten Kathrin Heinrich zuvor angesehen. Viele Vermieter hätten aufgrund des Klientels abgelehnt, etliche Flächen seien zu klein gewesen. Auch ein Umzug des Seniorentreffs an den Marktplatz habe man geprüft und verworfen. „Übrig bleibt nur die Akademiestraße“, so Heinrich.

Doch den Standort an der Jungbusch-Peripherie lehnt die CDU-Fraktion nach wie vor als zu weit von der Innenstadt entfernt ab: „Das Konzept ist gut, doch der Platz falsch“, bekräftigte gestern CDU-Sprecher Matthias Sandel auf Nachfrage dieser Zeitung. Sein Kollege Christian Kirchgässner hatte in der Sitzung Einsicht gezeigt: Zwar würden Zweifel („Geräuschkulisse ist auf Dauer nicht erträglich“) weiter bestehen. „Doch wir sollten nicht mehr abwarten“, plädierte er dafür, über die zweijährige Pilotphase „mal zu sehen, ob das funktioniert“.