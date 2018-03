Trödler-Treff am Messplatz

Anzeige

Am Samstag, 24. März, lädt der Verein Projekt Freiraum zum zweiten Krempelmarkt der Saison auf den Neuen Messplatz in die Neckarstadt ein. Wie Uwe Gieseler vom Freiraum-Vorstand ankündigt, ist der Aufbau der Stände wie immer ab fünf Uhr möglich. Der Markt beginnt offiziell um acht Uhr und endet um 16 Uhr. In der Zeit von acht Uhr bis 14 Uhr ist der Platz Fußgängerzone und für Autos tabu. Die Standgebühr beträgt pro laufendem Meter (Tapeziertischbreite) drei Euro und für einen Kleiderständer der Fläche entsprechend. Zur Auslage der Waren sollten Tische verwendet werden. Es wird zur Vermeidung von Müllbergen weiterhin mit der Standgebühr eine Schmutzkaution von zehn Euro erhoben.

Auf dem Krempelmarkt dürfen keine militärischen Ausrüstungsgegenstände, pornografischen Produkte, Lebensmittel, lebenden Tiere, Jahrmarktwaren und kein einseitiges Neuwarensortiment angeboten werden. Der Krempelmarkt ist aus einer Bürgerinitiative entstanden und verfolgt keine kommerziellen Interessen. Er unterstützt ökologische und soziale Projekte und Initiativen der Region. Die Krempelmarkt-Termine in diesem Jahr sind jeweils samstags 19. Mai, 23. Juni, 8. September, 20. Oktober und 17. November. lang