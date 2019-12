Trompeter in luftiger Höhe

Wenige Tage vor dem Heiligen Abend stimmen die Turmbläser auf dem Turm der CityKirche Konkordien auf die festliche Zeit ein. Während sie oben am Samstag, 21. Dezember, von 17 bis 18 Uhr spielen, gibt es unten Plätzchen und Glühwein. Es darf auch mitgesungen werden. Dank einer Spende von Manfred Schäfer ist dies möglich.

Als Turmbläser klettern die Trompeter Clement Schuppert und Martin Hommel aus Heidelberg sowie Johanna Pschorr und Thomas Busch aus Mannheim mit Posaunen hoch hinauf auf den Turm der CityKirche Konkordien.

Dort spielen sie weihnachtliche Weisen, die weit in die Quadrate hinein klingen. Die Zuhörer auf der Straße können sich mit Glühwein und Plätzchen stärken. Zum Mitsingen werden Liedblätter verteilt, so dass sich die Klänge von oben und unten verbinden.

Die Turmbläser gelten als stimmungsvoller Moment in der Vorweihnachtszeit. Und sie sind ein Geschenk von Manfred Schäfer, der in der Nähe der Kirche in den Quadraten lebt. Wie jedes Jahr ist er mit seiner Frau dabei, wenn die Töne hoch über der Stadt erklingen und die Menschen an der Kirche singen und Glühwein trinken. dv

© Mannheimer Morgen, Montag, 16.12.2019