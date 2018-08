Trost im Trauercafé

Anzeige

Das Trauercafé des Katholischen Stadtdekanats auf dem Hauptfriedhof ist auch während der Sommerferien für alle geöffnet, die einen geliebten Menschen verloren haben und jemanden zum Reden, Zuhören wie auch eine tröstende oder stützende Schulter brauchen. Immer am ersten Sonntag des Monats finden sich dafür zwischen 14.30 und 16.30 Uhr einfühlsame Engagierte in der Kleinen Trauerhalle ein, diesmal am 5. August.

„Diese Form der Trauerbegleitung am Ort des Gedenkens und Erinnerns wird gern angenommen“, betont das Dekanat in einer Mitteilung. Barbara Heimes, Gemeindereferentin der Seelsorgeeinheit Mannheim Johannes XXIII, Monika Blümmel, Klinikseelsorgerin an der Universitätsmedizin Mannheim (UMM), und Ursel Heyduk vom Caritasverband Mannheim gelang es 2016 bei der städtischen Friedhofsverwaltung, dieses kirchliche Angebot vor Ort zu etablieren.

Weitere Termine bis Januar 2019: 2. September, 7. Oktober, 4. November, 2. Dezember und am 6. Januar (immer jeweils zwischen 14.30 und 16.30 Uhr) . schu