Trotz Corona-Krise: „Bisher keine Auswirkungen auf die Buga 2023 in Mannheim“

Mannheim.Die Corona-Pandemie wirkt sich bisher nicht auf die Bundesgartenschau 2023 in Mannheim aus. Ausschlaggebend ist nach Angaben der Mannheimer Bundesgartenschaugesellschaft die Tatsache, dass die 2021 in Erfurt geplante Schau trotz der derzeitigen Schwierigkeiten stattfinden soll.

Eine Verschiebung der Laufzeit der Bundesgartenschau in Erfurt hätte demnach einen Effekt auf den Mannheimer Eröffnungstermin haben können. „Wir sind über die Entscheidung der Erfurter Kollegen erfreut, denn auch wir in Mannheim wollen an der unserer Zeitschiene festhalten“, sagt Michael Schnellbach, Geschäftsführer der Bundesgartenschau Mannheim, in einer Mitteilung. Mannheim liege drei Jahre vor der Eröffnung im Zeitplan. „Nach unserem aktuellen Kenntnisstand wird es zu keinen Verschiebungen kommen“, so Schnellbach weiter.

Gemeinsam mit ihren Partnern entwickle die Buga-Gesellschaft Mannheim ihre Konzepte weiter. „Ich bin der festen Überzeugung, dass wir die Bundesgartenschau Mannheim 2023 und die positive Vision, die sie für Stadt und Region entwirft, mehr denn je brauchen“, sagt Schnellbach. Die Buga 23 werde sowohl der Entwicklung der Stadt als auch der Wirtschaft einen Anschub geben. „Betroffen sind nicht nur der Garten- und Landschaftsbau, die gärtnerische Produktion und die Baumschulwirtschaft, sondern auch der Handel, unsere Partner in der Freiraumplanung, den Verwaltungen und in den Hochschulen sowie in Hotellerie und Gastronomie.“

Mit ihren Leitthemen Klima, Umwelt, Energie und Nahrungssicherung sucht die Bundesgartenschau in Mannheim nach Antworten und Lösungen auf gegenwärtige drängende gesellschaftliche Probleme. Die Buga 23 soll die erste nachhaltige Bundesgartenschau werden.

Die für 2021 geplanten Landesgartenschauen (Laga) haben den Angaben zufolge unterschiedlich auf die durch die Corona-Pandemie veränderte Situation reagiert. Die Landesgartenschau Überlingen wird wie berichtet erst ein Jahr später als geplant, nämlich 2021, stattfinden. Das Ausstellungs- und Veranstaltungsprogramm wird auf 2021 umgebucht; alle bereits erworbenen Tickets behalten ihre Gültigkeit.

Während auch die Landesgartenschau in Ingolstadt (Bayern) erst 2021 über die Bühne gehen wird, hat die Landesgartenschau in Kamp-Lintfort in Nordrhein-Westfalen ihre Tore Anfang Mai für Besucherinnen und Besucher unter Corona-Auflagen geöffnet - also 1,50 Meter Abstand halten und das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes in geschlossenen Räumen. Um lange Schlangen an den Kassen zu vermeiden, wird zudem darum gebeten, das Ticket vorab online zu kaufen.

© Mannheimer Morgen, Montag, 18.05.2020