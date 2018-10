Trotz Lärm für den Neubau

Der Friedrichsplatz-Verein steht weiter zum Neubau der Kunsthalle und will seine Werbekampagne dafür fortsetzen. Das kündigte der Vorsitzende, Harald Steiger, beim Neujahrsempfang der Organisation der Anwohner, Gastronomen und Gewerbetreibenden rund um den Wasserturm an. Unverändert gibt es dazu T-Shirts, Aufkleber und Werbebanner mit der Aufschrift "Wir lieben die Mannheimer Art", was auf die

...