Trotz Niederlage – von Resignation keine Spur

Anzeige

Die Anhänger des SV Waldhof hatten nicht lange bitten müssen: Als sich zahlreiche Fans im Relegationsfieber nach einem Public Viewing für all jene sehnten, die beim Hinspiel um den Aufstieg in die Dritte Fußball-Liga des SV Waldhof gegen den KFC Uerdingen nicht in Duisburg vor Ort sein konnten, war das für Michael Biedermann vom Mannheimer Club „Manufaktur“ in der Industriestraße absolute „Ehrensache“. Biedermann, der schon 1974 für die Jugend der Blau-Schwarzen spielte, hatte mit Wurst, Bier und Bänken vorgesorgt – die Anhänger nahmen das Angebot dankbar an.

Mit Fanschals und Trikots ausgestattet, waren sie gekommen, um die „Manufaktur“ in einen Hexenkessel der Emotionen zu verwandeln. Denn auch, wenn die Fans das Spiel nur auf Leinwänden und Fernsehern verfolgen konnten, sorgten sie für Stadionatmosphäre. Jeder abgefangene Ball wurde beklatscht, jeder gewonnene Zweikampf bejubelt und jede Parade von Torhüter Markus Scholz mit geschwenkter Fahne geadelt. Für viele gab es fast schon zu viel Grund zum Mitfiebern. In einer intensiven Partie sprang die Menge bei so manchem rüden Foul gegen die „Buwe“ wütend auf und wünschte Schiedsrichter Robert Hartmann in die Wüste.

Nicht nur für Michael Biedermann wurde die Partie in der Duisburger Schauisland Reisen-Arena so zum Nervenspiel („Ich muss meine Herztabletten nehmen!“), das noch größere Ausmaße annahm. Denn für die Anhänger des Traditionsvereins sollte es auch im fünften Relegationsspiel hintereinander kein Tor zu bejubeln geben.