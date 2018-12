Trüper will mit Erfahrung punkten

Auf ihrem Kreisparteitag bestätigte die Linke ihre beiden amtierenden Stadträte Thomas Trüper und Nalan Erol, die für Gökay Akbulut in den Gemeinderat nachgerückt ist. Akbulut ist seit einem Jahr Mitglied des Bundestages für die Linke. 36 Delegierte stimmten am Samstag über die Kandidatenliste für die Kommunalwahl 2019 ab, die der Vorstand in Absprache der Bewerber vorschlug. Trüper kandidierte aufgrund seiner langjährigen Erfahrung in der Kommunalpolitik als Stadtrat seit 2009 auf Platz eins, sagte er. Er lege seine Schwerpunkte auf die Wohnungs- und Bildungspolitik. Erol habe Allianzen in die türkische Community: Seit zehn Jahren engagiere sie sich im Vorstand des DIDF, dem Dachverband türkischer Vereine, zum Thema Migration und faire Arbeitsintegration. Im Stadtrat bringe sie sich vor allem im Bereich Migration, Wohnung, Bildung, Arbeit und Soziales ein.

Kontrolle der Wohnungspolitik

Stadtplaner Dennis Ulas, der auf Platz drei gewählt wurde, habe aufgrund von beruflicher Kompetenz und Fachkenntnis besonderen Einblick in die kommunale Wohnungs- und Verkehrspolitik, erklärte Trüper im Gespräch mit dieser Zeitung. Seine Interessen lägen bei den großen Wohnungsthemen. Der Schwerpunkt von Hanna Böhm (4.) sei Bildungspolitik. Man lege schon sehr früh die Grundbausteine für Selbstverwirklichungschancen, und die Wohnungsnot für viele ginge zu Lasten der Vielfältigkeit der Stadt, so Böhm. Bezirksbeirat Stephan Bordt (5.) möchte in der Wohnungspolitik die Stärkung, Kontrolle und zielorientierte Beeinflussung der städtischen Wohnungsbaugesellschaft GBG und anderer Wirtschaftsakteure ohne Profit-Priorisierung vorantreiben. Es ginge darum, die richtigen Stellschrauben zu finden, um in der Kommunalpolitik etwas auf den Weg zu bringen.

„Es ist wichtig, dass die Linke bei der Kommunalwahl 2019 stärker einzieht als bisher“, sagte Stadtrat Trüper. „Dem Sozialatlas zufolge ist in Mannheim jeder elfte Mensch von Hartz IV abhängig, und jedes fünfte Kind lebt in Armut. Die gleichen Zahlen wies der Atlas vor zwei Jahren aus.“ Trüper sprach sich mit Blick auf die Wahl „für eine Rekommunalisierung privatisierter Betriebe auf, die früher der Stadt gehörten“. Die Stadt selbst oder eine 100-prozentige Tochter solle die 6000 Erwerbstätigen, die in Mannheim mit Hartz IV aufstocken, tariflich bezahlen.

Kriminalität als Abbild der Not

Das Wahlprogramm sehe eine Entlastung der Mieter vor, also mehr Wohnungsaufträge an die GBG und an Mietshäusersyndikate zu geben. Genossenschaftlicher Wohnungsbau erliege dem Profitdenken nicht und solle ausgebaut werden, sagte Trüper. Das Programm sieht außerdem vor, mehr Schulsozialarbeiter und Pädagogen in Schulen, Jugendeinrichtungen mit einer neuen Budgetierung zu beschäftigen.

Die Kriminalität in Mannheim sei auch eine Abbildung der sozialen Verhältnisse, hieß es. Die Linke setze zwar auf mehr Polizeipräsenz, spreche sich aber auch weiterhin gegen eine Videoüberwachung auf Kosten bürgerlicher Grundrechte aus. Handlungsbedarf sieht etwa Bezirksbeirat Roland Schuster (7.) bei der Erstellung eines soliden Verkehrsentwicklungsplans und beim Sozialwohnungsbau. „Wir wollen mehr Radwege und Fußgängerwege und das Carsharing ausbauen. Kurze Wege bedeuten weniger Autoverkehr und bessere Aufenthaltsqualität“, sagt er.

Das Programm der Linken sehe auch vor, soziale Unterschiede zwischen den Stadtteilen zu beheben. „Lebenswerte Wohnviertel bedingen eine dezentrale Infrastruktur von medizinischer Versorgung und von sozialen Unterstützungseinrichtungen wie Bewohner-, Senioren- und Jugendtreffs sowie von Kinderspielplätzen und Einkaufsmöglichkeiten“, sagte Schuster beim Kreisparteitag, auf dem insgesamt 54 Kandidaten gewählt wurden, sechs davon als Ersatz.

