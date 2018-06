TSV 1846 feiert Sommerfest

Anzeige

Der TSV 1846 feiert am Samstag, 16. Juni, ein Sommerfest im Sportzentrum am Hans-Resche-Ufer. Von 14 bis 17 Uhr kann nach Lust und Laune auf dem Vereinsgelände gesportelt werden. Unter professioneller Anleitung dürfen sich Interessierte im Trampolinspringen üben. In einem Indoor-Spielplatz dürfen sich die Jüngsten austoben, außerdem gibt’s eine Bastelecke und auch Kinderyoga steht auf dem Programm ebenso wie Kinderschminken. Das Erzieherteam der TSV SportKita Purzelbaum freut sich darauf, die Kleinsten für Bewegung und Kreativität zu begeistern und sie beim Sommerfest zu betreuen. So haben die Eltern Gelegenheit, das Vereinsgelände mit den verschiedensten Anlagen unter die Lupe zu nehmen. Der Eintritt ist frei. red