TSV fühlt sich von Stadt ausgebremst

Seit gut vier Jahren ist der TSV nicht nur Mannheims größter Sportverein, er ist auch Träger eines Kindergartens. Im Juni 2014 eröffnete er in seinem neuen Zentrum im Schatten des Fernmeldeturms die Kita Purzelbaum. Angelegt für 70 Krippen- und Kindergartenkinder, mittlerweile erweitert auf 90 Plätze. Ein Erfolgsmodell, darin sind sich alle einig. Und doch ist die Leitung des Sportvereins derzeit frustriert. Denn sie würde gerne ausbauen – doch die Stadt trägt das nicht mit.

„Wir haben immer rund 100 Kinder auf der Warteliste“, sagt René Ullrich, Geschäftsführer des TSV. Besonders schwierig sei die Situation dann geworden, als klar wurde, dass der Verein nicht allen Krippenkindern einen Kindergartenplatz in der gleichen Einrichtung anbieten kann, wenn diese drei Jahre alt werden. „Darum hatten wir die Idee, die Kita Purzelbaum auszubauen“, sagt Holger Diekmann, Präsident des TSV, „weil wir keine Familien abweisen wollten, deren Kinder hier schon zur Krippe gegangen sind.“

Geld bereits verplant

50 zusätzliche Plätze wollte man schaffen, „alle ganztags“, so Diekmann. Dafür wäre ein Neubau neben dem jetzigen Gebäude nötig, der TSV plante alles und stellte daraufhin einen Förderantrag bei der Stadt. „Vielleicht war das naiv, aber wir waren uns sicher, dass das klappt“, sagt Diekmann, „schließlich fehlen doch gerade in diesem Bereich Plätze in Mannheim.“

Doch es kam anders: Die Stadt hat dem TSV eine Absage erteilt, ein Antrag der CDU dazu fand im zugehörigen Ausschuss ebenfalls keine Mehrheit. Laut Diekmann sei die Verwaltung auch nicht auf einen Kompromissvorschlag des Vereins eingegangen: „Wir hatten angeboten, erstmal nur 30 neue Plätze zu schaffen.“

Die Stadtverwaltung erklärt ihr Vorgehen auf „MM“-Nachfrage mit der beschlossenen Planung, die Betreuungsmöglichkeiten für das ganze Stadtgebiet sichern müsse. Die Einrichtung des TSV liegt im Planungsgebiet Oststadt/Schwetzingerstadt, dort sei die Versorgungsquote sowohl bei Kindergarten- als auch bei Krippenplätzen deutlich überdurchschnittlich. Nur im benachbarten Neuostheim hätten noch Plätze gefehlt, dort wurden aber gerade eine Einrichtung des freien Trägers ActiveKids und ein ökumenisches Kinderhaus eröffnet – dadurch gilt der Stadtteil sozusagen als überversorgt.

Um in die Ausbauplanung zu kommen, müsse es aber eine Nachfrage nach Plätzen „in ausreichendem Maße“ geben, schreibt die Verwaltung in ihrer Erklärung. Erst wenn sich die Situation vor Ort ändere, könne „das Ansinnen des TSV neu bewertet werden“. Diese Hintergründe habe man den Verantwortlichen in einem persönlichen Gespräch auch mitgeteilt. Denn nachdem die stadtweite Planung vom Gemeinderat abgesegnet worden sei, wurde auch das vorhandene Geld verplant.

Für den TSV heißt das: Abwarten. Eine Situation, die der Verein zwar akzeptiert, aber nicht wirklich versteht. „Es ist für uns einfach nicht nachvollziehbar, dass wir warten müssen bis 2021 wieder die nächste Lücke klafft“, sagt Diekmann. Zumal, darauf weist Geschäftsführer René Ullrich hin, ohnehin nicht nur Eltern aus den umliegenden Stadtteilen die TSV-Kita nutzten. Durch ihren besonderen Schwerpunkt als Sporteinrichtung und die Lage etwas abseits des nächsten Wohngebietes kämen sowieso viele Eltern aus dem ganzen Stadtgebiet mit dem Auto.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 27.09.2018