TSV-Orchester feiert 100-Jähriges

100 Jahre Orchester des TSV Mannheim 1846 – das wird am Sonntag, 10. November, gefeiert. Um 15 Uhr laden die Musiker zu ihrem Jubiläumskonzert in die große Halle des TSV-Sportzentrums am Hans-Reschke-Ufer 4a ein. Unter der Leitung seines Dirigenten und Primas Ionel Ungureanu präsentiert das Orchester ein Programm unter dem Motto „Von Klassik bis Pop“. Als Gesangssolisten treten auf: Marianne Lipponer (Sopran), Peter Hummel (Tenor) und die Instrumentalsolisten Julia Klingel (Horn), Michaela Wagner und Paul Murphy (Flöten), Chiara Metzner, Franziska Billau, Julia Schmitt, sowie die zwölfjährige Miriam Witek (Violine). Moderiert wird der musikalische Nachmittag von Stephanie Pichl. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. red

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 06.11.2019