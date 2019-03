Türkische Komikerin mit Gastarbeiter-Hintergrund

„Hitler war eine Türkin?!“ Diese Frage stellt sich Senay Duzcu. Denn mit „Du Hitler“ wurde sie von einem nichtdeutschen Mitbürger im Zug beschimpft, erzählt sie. Dabei bat sie ihn lediglich, sein Rad ordentlich abzustellen, damit die Fahrgäste einsteigen können. Doch Senay Duzcu will eigentlich nur richtig in Deutschland ankommen und die Ordnung achten. Beim Schminken vor einem Auftritt fällt es der Komikerin wie Schuppen von den Augen: Man kann es mit dem „Anpassen“ auch übertreiben. Als Deutsch-Türkin ist sie den Ewiggestrigen „zu modern“, den Jüngeren „zu traditionsgebunden“, den Männern als selbstständige Frau „zu emanzipiert“. Wieso die Tochter aus einer klassischen Gastarbeiterfamilie jede Schublade sprengt, erzählt Duzcu am Samstag, 23. März, um 20 Uhr in Gehrings Kommode in der Schulstraße. Für den Auftritt verlost der „MM“ dreimal zwei Karten. Einfach heute zwischen 13 und 24 Uhr unter 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, ggfs. abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz) anrufen, das Stichwort „Kommode“ sowie Name, Adresse und Telefonnummer nennen. Die Gewinner werden morgen zwischen 14 und 15 Uhr benachrichtigt und müssen erreichbar sein. red/lok

