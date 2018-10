Türöffner-Tag ausgebucht

Der Tag der offenen Tür im Mannheimer Klärwerk am morgigen Mittwoch, 3. Oktober, ist bereits ausgebucht. Darauf hat der städtische Eigenbetrieb Stadtentwässerung jetzt hingewiesen. Der Besuch ist nur mit einer Anmeldung möglich. Die Veranstaltung im Klärwerk gehört zum deutschlandweiten Türöffner-Tag, den die „Sendung mit der Maus“ jedes Jahr veranstaltet. Daran beteiligen sich zahlreiche Einrichtungen in ganz Deutschland und bieten an diesem Tag Besucherprogramme an. In Mannheim sind alle Veranstaltungen, unter anderem beim Nationaltheater, ausgebucht, in der Region gibt es noch freie Plätze. Eine Übersicht findet sich im Internet unter www.wdrmaus.de. bro

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 02.10.2018