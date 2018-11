Türsteher schießt sich selbst in den Arm

Zu einem Großeinsatz rückte die Polizei am frühen Samstagmorgen gegen 2 Uhr mit etlichen Streifenwagen aus. Ihr Ziel: eine Diskothek am Bonadieshafen. Während drinnen die „Polska Noc“, also die Polnische Nacht, gefeiert wurde, fiel vor dem Nachtklub ein Schuss. Dabei wurde einer der Türsteher am Arm leicht verletzt – offenbar von sich selbst.

Alarmiert wurden die Einsatzkräfte wegen einer angeblichen Schießerei. „So hat es der Geschädigte unseren Ermittlern zunächst dargestellt“, erklärte Polizeipressesprecher Lars Rimmelspacher am Sonntagmittag gegenüber dem „MM“. Zu dieser Zeit war längst wieder Ruhe eingekehrt in die Lagerstraße. Nichts deutete mehr auf die Hektik in der Partynacht hin. Mehr als eine Stunde lang herrschte dort Ausnahmezustand. Schnell leitete die Polizei Fahndungsmaßnahmen ein, suchte Täter und Zeugen.

Im Laufe des Samstags stellte sich jedoch heraus, dass alles ganz anders abgelaufen war, als es der Verletzte zunächst angegeben hatte. „Es hat sich herauskristallisiert, dass seine Aussage nicht ganz schlüssig ist“, so Rimmelspacher. Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats ergaben schließlich, dass niemand auf den Türsteher geschossen hatte. Vielmehr hatte sich der 43-Jährige offenbar beim Hantieren mit einer Schusswaffe angeschossen und selbst verletzt. Laut Polizeiangabe traf der Schuss den Mann in den Arm.

Der Türsteher muss sich nun unter anderem wegen Verstößen gegen das Waffengesetz verantworten. Außerdem wird geprüft, ob er sich wegen Vortäuschens einer Straftat strafbar gemacht hat. „Es könnte deshalb sein, dass er die Einsatzkosten selbst tragen muss“, sagt Ulrich Auer vom Polizeipräsidium. Schließlich seien bei dem Einsatz nicht unerhebliche Kosten entstanden – Auer spricht von einem Betrag „in der Größenordnung von mehreren Tausend Euro“.

Wieso der Türsteher eines Nachtklubs mit einer scharfen und offenbar durchgeladenen Waffe hantierte, blieb offen. (von Michael Ströbel)

© Mannheimer Morgen, Sonntag, 25.11.2018