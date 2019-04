Tüten am Spendenzaun

Die Mannheimer Arbeiterwohlfahrt (AWO) sammelt mit ihrer Aktion „Der Soziale Zaun“ wieder Sachspenden für „Freezone“: Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, die auf der Straße leben oder von Obdachlosigkeit bedroht sind, unterstützt die Einrichtung in J 7 seit vielen Jahren. Vom 6. bis 17. Mai sammelt die AWO alle Artikel des täglichen Lebens, vor allem Hygieneprodukte. An fünf Stellen in Mannheim – jeweils vor den AWO-Einrichtungen – wird ein „Spendenzaun“ aufgestellt, an den die Artikel in einer Tüte aufgehängt werden können. Die Spenden werden mindestens zweimal täglich eingesammelt und am Ende der Aktion an „Freezone“ übergeben.

Die Zäune stehen vor dem Otto-Bauder-Haus (Heilsberger Straße 34, Schönau), dem Fritz-Esser-Haus (Weimarer Straße 30, Vogelstang), der AWO-Geschäftsstelle (Murgstraße 3, Neckarstadt), dem Stadtteilservice Mitte des Gemeinschaftswerks Arbeit und Umwelt (H 7, 8, Innenstadt) und dem Stadtteilservice Nord des Gemeinschaftswerks Arbeit und Umwelt (Schulungszentrum, Speckweg 6, Waldhof). baum/zg

© Mannheimer Morgen, Samstag, 13.04.2019