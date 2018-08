Turbulente Komödie um Studenten-WG

„Achtung Deutsch!“, so heißt die Komödie im Oststadttheater. Es geht um eine Studenten-WG, in der neben Henrik der Syrer Tarik, die Französin Virginie, der Österreicher Rudi und der Italiener Enzo leben. Als Henrik in Urlaub ist, müssen die vier unerwartet zeigen, wie deutsch sie sind . . . Für die Aufführung am kommenden Freitag, 24. August, um 20 Uhr verlost der „MM“ dreimal zwei Karten. Einfach heute zwischen 13 und 24 Uhr unter Telefon 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, ggfs. abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz) anrufen, das Stichwort „Oststadttheater“ nennen sowie Name, Adresse und die Telefonnummer angeben. Die Gewinner werden am Montag zwischen 11 und 12 Uhr telefonisch benachrichtigt und müssen dann auch erreichbar sein. bro (Bild: Oststadttheater)

© Mannheimer Morgen, Montag, 20.08.2018