Turbulente Komödie zum Auftakt der Filmwoche „Cinema Italia“

Zur Eröffnung der Cinema-Italia-Filmwoche am Donnerstag, 17. Oktober, um 19.30 Uhr, ist die turbulente Komödie „Sind denn alle durchgedreht?“ zu sehen. Sie handelt von Giovanna (Paola Cortellesi), die auf all ihre Freunde wie eine graue Maus wirkt. Sogar ihre Tochter hält sie für langweilig. Doch das ist alles Fassade, denn in Wahrheit ist Giovanna eine Top-Geheimagentin mit brisanten Einsätzen. Der „MM“ verlost drei Mal zwei Karten für den Kinoabend. Einfach am Donnerstag zwischen 13 und 24 Uhr unter 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, gegebenenfalls abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz) anrufen, das Stichwort „Cinema Quadrat“ sowie Name, Adresse und Telefonnummer nennen. Die Gewinner werden am Freitag zwischen 14 und 15 Uhr benachrichtigt. mai

