Turnier der Toleranz kommt

Den 11. Juli sollte man sich dick im Kalender markieren: An diesem Tag findet der erste Come-Together-Cup (CTC) in Mannheim neben dem Carl-Benz-Stadion statt. Es handelt sich um ein Fußballturnier, bei dem idealerweise niemand wirklich Fußball spielen kann, sondern dessen Ziel es ist, jede Menge Spaß zu haben und sich für Toleranz, Diversität und Inklusion einzusetzen.

Den CTC gibt es seit 1995, gegründet wurde er in Köln von Andreas Stiene, der ihn nun höchstpersönlich nach Mannheim gebracht hat. Hier kooperiert Stiene mit dem schwul-lesbischen Sportverein mvd (zu dem die Quadrate-Kicker gehören) und der Sporteventagentur M3, die auch den Dämmer-Marathon organisiert.

Integrative Veranstaltung

„Der Come-Together-Cup ist eine integrative Veranstaltung, er verbindet die unterschiedlichsten Menschen und geht weit über das Thema Fußball hinaus“, sagt Christian Herbert, Geschäftsführer von M3. „Wenn es den Cup noch nicht gäbe, müsste man ihn genau jetzt erfinden, angesichts der derzeitigen Situation – gesellschaftliche Zersplitterung und Hasspropaganda in den sozialen Netzwerken.“

Den CTC gibt es bisher nur in Köln und in Gelsenkirchen „auf Schalke“, als dritter Standort kommt nun Mannheim dazu. Wieso ausgerechnet Mannheim? „Wir haben einen Marathon-Streckenchef, der die ganze Zeit gebohrt hat, wir sollten uns den Cup unbedingt mal anschauen. Außerdem passt Mannheim wegen seiner Offenheit. Wir haben die volle Unterstützung der Stadt“, fügt Herbert hinzu.

„Ich freue mich, dass ihr auf mich zugekommen seid“, freut sich Andreas Stiene, der aus Essen stammt und einst Fußball in der Landesliga spielte. „Ich dachte damals, ich sei der einzige schwule Fußballer auf der Welt“, so Stiene. Er ging 1992 nach Köln und gab eine Anzeige auf: „Schwule Fußballer gesucht“ – der Anfang war gemacht, und schon drei Jahre später gab es den CTC. Inzwischen gibt es in Köln beim Cup 36 Männer- und 36 Frauenteams. „Die Transmenschen spielen mal da und mal da mit“, erklärt Stiene. Die Veranstaltung wird unterstützt von Prominenten, in Köln zum Beispiel von Jean Pütz als Schiedsrichter oder den Höhnern.

Für Mannheim sind 24 Männer- und zwölf Damenmannschaften geplant, auch nach Promis halte man Ausschau. Wer Interesse hat, mitzumachen, für den gilt: Jeder, der einen Kader von zehn bis zwölf Leuten (Auswechselspieler inklusive) um sich scharen und sich einen lustigen Team-Namen ausdenken kann, darf mitmachen. Eine Altersgrenze gibt es nicht, „Kneipenmannschaften“ und Firmenteams sind willkommen. Von übertrieben sportlichem Ehrgeiz wird dringend abgeraten. Gespielt wird auf kleinen Fußballfeldern neben dem Carl-Benz-Stadion.

Info: Anmeldung ab sofort unter turnier@cometogether-cup.de

