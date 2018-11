U-Haft nach Tritten und Schlägen

Weil er einen 33-Jährigen in der Mannheimer Gartenstadt mit Schlägen und Tritten attackiert haben soll, sitzt ein 27-Jähriger wegen des Verdachts des versuchten Totschlags in Untersuchungshaft. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft gestern gemeinsam mitteilten, soll der 27-Jährige den 33-Jährigen am vergangenen Dienstag gegen 23.30 Uhr abgepasst und massiv auf ihn eingeschlagen und eingetreten haben. Nach Zeugenaussagen soll auch eine Stange zum Einsatz gekommen sein.

Verletzungen an Kopf und Arm

Der Mann soll seinem Opfer laut Angaben der Polizei gegen den Kopf getreten haben. Nur aufgrund von Zeugen, die auf das Geschehen aufmerksam wurden, soll der Tatverdächtige von dem 33-Jährigen abgelassen haben und zu Fuß geflüchtet sein. Das Opfer erlitt durch den Angriff erhebliche Verletzungen am Kopf, im Gesichtsbereich und am Oberarm. Der Mann war zur Behandlung in einer Klinik. Auslöser der Attacke sind nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei Beziehungsstreitigkeiten.

Nach einer Fahndung der Kriminalpolizei wurde der 27-jährige Tatverdächtige am vergangenen Donnerstag festgenommen und dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht vorgeführt. Der erließ Haftbefehl. Daraufhin wurde der Beschuldigte in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Nach Zeugenaussagen war der mutmaßliche Schläger mit einem Komplizen unterwegs, die Ermittlungen dauern an. pol/mer/dk

