Über Arbeit informieren

Die Mannheimer Gemeinderatsfraktion der Grünen lädt alle Interessierten am kommenden Montag, 18. Februar, ab 19 Uhr in die Pizzeria Salerno im Quadrat G 5, 1 zum Grünen-Speeddating ein. Dabei wollen die Gemeinderatsmitglieder in lockerer Atmosphäre über ihre Arbeit informieren und vor allem mit interessierten Bürgern ins Gespräch kommen, schreiben die Organisatoren in einer Pressemeldung. Die Stadträte stellen ihre Arbeit an sieben Thementischen zunächst kurz vor und beantworten die Fragen der Anwesenden. Nach sieben Minuten wechseln die Kommunalpolitiker dann die Tische.

Folgende Themenblöcke werden an einzelnen Tischen behandelt: Öffentlicher Personen-Nahverkehr, Klima-, Umwelt- und Tierschutz; Stadtentwicklung, Bildung und städtische Finanzen; Bürgerbeteiligung, Energiepolitik, Europa und Wirtschaft; Rad-/Fußverkehr, Wohnen und Kultur; Soziales, Demographischer Wandel und Eine Welt; Kinder- und Jugend, Sport und Gesundheit; Gleichstellung, Integration und innere Sicherheit. ena

© Mannheimer Morgen, Samstag, 16.02.2019