Über das Wahlrecht für Frauen

Am 12. November 1918 erhielten Frauen in Deutschland das allgemeine aktive und passive Wahlrecht. Zum 100. Geburtstag des Frauenwahlrechts gibt die Historikerin Sylvia Schraut am Mittwoch, 10. Oktober, um 18 Uhr im Technoseum einen Überblick über die Geschichte der Frauenbewegung in der Weimarer Republik und den Weg der Frauen in die Wahlkabine, mit dem die Gleichberechtigung der Geschlechter

...