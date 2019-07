Über der Grenze

Wenn sonst sehr ruhige, routinierte und besonnene Einsatzkräfte bedrückt von „dramatischen Szenen“ sprechen, muss etwas Besonderes passiert sein. In der Tat: Dass sich verzweifelte Angehörige von Unfallopfern plötzlich an die Stiefel von Rettungskräften krallen, weil sie sich sonst keine Hoffnung mehr machen können, und dann auch noch kollabieren, ist schon mehr als „emotional an der Belastungsgrenze“, wie es nach dem schlimmen Unfall auf der B 44 hieß. Selbst mehrere einfühlsame Notfallseelsorger und die hinzugezoge muslimische Notfallseelsorgerin waren da mit ihrem Latein irgendwann am Ende.

Bei aller Anteilnahme für die betroffenen Familien gilt nach diesem schrecklichen Unfall besonderer Respekt, besondere Anerkennung auch den Einsatzkräften, die hier über Stunden hinweg eine ungewöhnliche Situation zu meistern hatten. Ob Einsatzleiter, Seelsorger oder auch ein Teil der Sanitäter – es sind Ehrenamtliche, die diesen psychisch und physisch höchst belastenden Dienst wahrnehmen. Dafür haben sie großen Respekt der Gesellschaft verdient, aber nicht nur das.

Zur Anerkennung muss auch viel mehr Unterstützung von Stadt, Land und Kirchen kommen. Derzeit ruht die Last, solche Aufgaben zu bewältigen, auf zu wenigen Schultern – und die, die sich engagieren, müssen im Alltag dann oft auch noch um Kleinigkeiten kämpfen, sich gegen rein am Schreibtisch getroffene kleinkarierte Entscheidungen ebenso wehren wie gegen Gaffer an den Unfallstellen. In der Summe ist das immer öfter über der emotionalen Belastungsgrenze.

© Mannheimer Morgen, Montag, 22.07.2019