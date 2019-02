Über Gewalt in der Kindheit sprechen

Die Mannheimer Informationsstelle Gesundheitstreffpunkt will Opfern von Missbrauch und Gewalt in der Kindheit mit einer neu zu gründenden Selbsthilfegruppe helfen, wieder mehr Lebensqualität zu gewinnen. Die Gruppe soll Betroffenen die Möglichkeit geben, mit anderen über schmerzhafte Erlebnisse in der Kindheit und deren Auswirkungen auf den Alltag zu sprechen.

Betroffene fühlen sich oft durch die Nähe von Menschen verunsichert, bestimmte Situationen lösen Panikattacken aus. Die Treffen dienen dabei auch als Orientierungshilfe: Gruppenteilnehmer können dort erfahren, wie man mit belastenden Situationen umgehen kann. In einem Vorgespräch können Interessierte ihre eigenen Erwartungen an die Selbsthilfegruppe beschreiben. Anmeldungen und weitere Informationen beim Gesundheitstreffpunkt unter Telefon 0621/3 39 18 18 und im Internet unter www.gesundheitstreffpunkt-mannheim.de. lia

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 20.02.2019