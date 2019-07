„Über uns hinausgewachsen“

Mannheim.„,Hallo Haus!’, hab’ ich zur Begrüßung gesagt, als wir heute Morgen wieder hergebracht wurden.“ Um 8 Uhr ist Birgit Klützing mit dem ersten Shuttle-Bus vom Excelsior-Hotel in Ludwigshafen zurück in ihr Hochhaus an der Neckarpromenade gebracht worden. Zwei Tage nach dem Brand im Müllschlucker und der Evakuierung konnten am Mittwochmorgen die 550 Bewohner des 29-stöckigen Hauses dauerhaft wieder

...