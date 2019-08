Überfall am Hauptfriedhof

Ein Mann ist in der Nacht zu Freitag überfallen worden. Nach Angaben der Polizei saß der 47-Jährige kurz nach Mitternacht in der Unterführung an der Straßenbahnhaltestelle „Hauptfriedhof“ in der Röntgenstraße, als ein Mann ein Gespräch mit ihm begann. Nachdem der Unbekannte sich kurz entfernt hatte, kam er zurück und forderte das Handy des 47-Jährigen. Als der ablehnte, zog der Mann ein Messer und forderte ihn erneut auf, sein Handy herauszugeben. Bei der folgenden Auseinandersetzung wurde das Opfer mit Schlägen traktiert und erlitt Schnittwunden an der Hand. Im Gerangel gelang es dem Angreifer, an das Handy zu gelangen. Danach flüchtete er in Richtung Neckar. Der Unbekannte wird als 18 bis 25 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß und muskulös beschrieben. Nach eigener Aussage komme er aus dem Sudan. Der Unbekannte schielte auf dem rechten Auge. Er sprach gebrochen Englisch und Deutsch. Zeugen werden gesucht: 0621/1 74 44 44. pol/mik

