Überfall auf Netto-Markt

Ein Unbekannter hat einen Netto-Supermarkt auf der Schönau überfallen. Wie die Polizei berichtet, betrat der Täter am Montag kurz nach 21 Uhr den Markt in der Marienburger Straße. Der Mann Täter kam ins Büro und forderte die Angestellten unter Vorhalt einer Pistole auf, das Geld herauszugeben. Nachdem ihm ein Betrag in noch unbekannter Höhe ausgehändigt wurde, flüchtete er zu Fuß über den

