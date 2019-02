Überfall auf Schrotthändler auf der Rheinau: Festgenommene sind Niederländer

Der spektakuläre Überfall auf einen Schrotthändler auf der Rheinau mit anschließender Verfolgungsjagd quer durch Mannheim beschäftigt die Polizei. Wie Präsidiumssprecher Norbert Schätzle am Sonntag auf Anfrage sagte, sind die vier am Freitagabend festgenommenen Männer niederländische Staatsbürger. Weitere Details sollen erst am Montag nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft mitgeteilt

...