Überfall auf Tankstelle: Polizei fahndet mit Bildern aus Überwachungskamera

2 Fotos ansehen Mit diesem Foto fahndet die Polizei nach den Unbekannten. © Polizei

Mannheim.Nach dem Überfall auf eine Tankstelle am Dienstag, 19.März 2019, in der Mannheimer Waldstraße fahndet die Polizei mit Bildern aus der Überwachungskamera nach den Tätern. Wie die Beamten mitteilten, drangen zwei bewaffnete Männer um kurz vor 22 Uhr in den Verkaufsraum der Tankstelle auf dem Waldhof ein und bedrohten eine Angestellte sowie einen Kunden mit Pistolen. Die Unbekannten entkamen mit mehreren hundert Euro und Zigaretten.

Die Polizei beschreibt die Täter wie folgt:

1. Täter: Männlich, zwischen 1,75 - 1,80 m, sprach Deutsch, schlank, schwarze Hose, schwarzer Kapuzenpullover mit weißem Reißverschluss und weißem Brustaufdruck linksseitig, Kapuze mit weißen Schnüren hochgezogen, schwarze Handschuhe und schwarze Schuhe, schwarze Sporttasche mit roten Applikationen, vollständig maskiert.

2. Täter: Männlich, 1,80 m groß, sprach Deutsch, schlank, dunkelblaue Adidas-Hose mit typisch weißer Beschriftung, dunkler Parka mit Fellbesatz an der Kapuze, schwarze Handschuhe und dunkle Schuhe, schwarze Wintermütze, blaues Tuch über den Mund gezogen.

Zeugen werden gebeten, sich unter 0621 174-4444 an die Ermittler zu wenden.