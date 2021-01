Überfall mit Pistole im Supermarkt

Ein unbekannter Täter hat nach Angaben der Polizei am Freitagabend in Feudenheim einen Supermarkt überfallen und ist mit dem Kasseninhalt geflohen. Der Mann legte demnach gegen 19.30 Uhr an der Kasse des Marktes in der Hauptstraße eine Tüte Bonbons und eine Einkaufstüte auf das Kassenband. Als die Mitarbeiterin kassieren wollte, bedrohte sie der Unbekannte mit einer silberfarbenen Schusswaffe und forderte dabei die Herausgabe von Bargeld.

Die Kassiererin flüchtete daraufhin zusammen mit einer Kollegin ins Büro des Supermarktes. Der Täter öffnete selbst die Kassenschublade und entnahm das Bargeld. Anschließenden flüchtete der Kriminelle in unbekannte Richtung.

Ganz in Schwarz

Beschrieben wird der Unbekannte als etwa 1,70 Meter groß und etwa 25 Jahre alt. Er hatte ein „mitteleuropäisches Erscheinungsbild“ und sprach akzentfrei Deutsch. Während der Tat war der Mann mit einer schwarzen Winterjacke und schwarzer Jogginghose bekleidet. Er trug außerdem auch eine schwarze Mütze und eine Mund-Nasen-Bedeckung. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter 0621/1 74 44 44 zu melden.

