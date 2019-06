Überfall-Opfer leidet unter Schmerzen und an Ängsten

Im Prozess um einen Überfall vor der Rheingoldhalle hat am Montag der Geschädigte als Zeuge ausgesagt. Der 46-Jährige humpelt in den Gerichtssaal. Bei der Verfolgung der Täter ist er gefallen und hat sich einen Bänderriss sowie einen Bruch im Fuß zugezogen. Er habe immer noch Schmerzen, könne nicht lang sitzen oder stehen, sagt er. Auch psychische Folgen spüre er weiterhin: „Ich habe Angst, Bedenken. Ab einer gewissen Uhrzeit gehe ich nur noch mit Begleitung raus.“ Er habe sich eine Schreckschusswaffe zugelegt.

Kassem A., Mohamed B. (beide zum Tatzeitpunkt 19 Jahre alt) und Zekeriya Y. (21) müssen sich seit Freitag vor dem Landgericht verantworten. Sie sollen am 25. Dezember 2018 den Geschäftsführer einer GmbH vor einem Verwaltungsgebäude der Rheingoldhalle überfallen und dabei eine Schreckschusspistole und einen Elektroschocker mit sich geführt haben.

Kassem A. sei ein ehemaliger Mitarbeiter: „Kassem war für mich eine Vertrauensperson. Ich habe ihn oft eingesetzt und er hat auch schon mit mir die Kasse ins Büro gebracht. Ich weiß nicht, warum er das gemacht hat.“ Aus gesundheitlichen Gründen habe A. damals um eine Auszeit gebeten. Einen Streit habe es nicht gegeben.

Die Aussagen passen zu denen der Angeklagten. Der Täter mit der Waffe habe ihn gezwungen, den Tresor zu öffnen, ein anderer habe das Geld in eine Tasche gelegt. Bei der Fesselung mit Klebeband habe er A. an seiner Stimme erkannt und sich gewehrt. Ein anderer habe ihm auf den Kopf geschlagen. Als die drei flüchteten, habe er versucht, sie zu verfolgen. Die Täter hätten kein Geld mitgenommen: „Die haben auch alles dagelassen, was sie mitgebracht haben. Die Tasche, das Klebeband, die Schuhe von Kassem.“ Hinzugerufene Mitarbeiter verfolgten die Täter und konnten A. bis zum Eintreffen der Polizei festsetzen.

„Hat es ein Telefonat mit der Mutter von Herrn A. gegeben?“, fragt der Vorsitzende Richter Joachim Bock. Der Zeuge bestätigt: „Sie hat geweint: ‚Mein Herz bleibt stehen, das kann nicht sein.’“ Auch Zekeriya Y.s Vater habe ihn besucht, im Namen seines Sohnes gute Besserung gewünscht, sich entschuldigt. „Am Samstag war er wieder da, aber ich habe keinen Bedarf zu reden.“ Anders als von Y. am Freitag geschildert, habe der Geschädigte weder ihn noch seinen Vater gekannt. Auch Mohamed B. kenne er nicht.

Bedauern ausgedrückt

Der Verteidiger von Y. bringt einen Täter-Opfer-Ausgleich zur Sprache und bittet um eine kurze Pause, um sich mit dem Anwalt des Geschädigten zu besprechen. Anschließend erklären die Verteidiger von Y. und B., ihr jeweiliger Mandant erkenne die Schmerzensgeldansprüche an. In der Sitzungspause seien dem Geschädigten vorab 1000 Euro von Y. und 500 Euro von B. übergeben worden. Auch die Anwältin von A. erklärt, dass ihr Mandant die Schmerzensgeldansprüche dem Grunde nach anerkenne.

Kassem A. liest einen Brief vor, den er nach eigener Aussage in der JVA geschrieben hat. Er äußert sein Bedauern über das, was er dem Geschädigten und seiner Familie angetan habe, und bittet um Vergebung. Mohamed B. sagt, auch er habe einen Brief geschrieben, der nicht angekommen sei – und entschuldigt sich: „Es tut mir leid, ich weiß nicht, warum ich das getan habe, das war scheiße. Ich bereue es und würde es nicht wieder tun.“ Und setzt hinzu: „Danke, dass Sie die Wahrheit gesagt haben.“

Zekeriya Y., der schon am ersten Prozesstag am meisten Schuld auf sich genommen hatte, schaut dem Geschädigten in die Augen. Er bereue sehr, dass er ihn verletzt habe: „Entschuldigung, es tut mir sehr leid. Ich hoffe, dass Sie mir verzeihen können. Für die Zukunft wünsche ich Ihnen gute Besserung.“ Der Geschädigte nimmt die Entschuldigungen an. Bevor er geht, wendet er sich an die Angeklagten: „Ich wünsche Ihnen auch alles Gute und hoffe, dass alles seinen Weg findet.“

Dennoch gibt es weiterhin Ungereimtheiten. Die Polizei hat die Videos trotz mehrfacher Anfrage erst zwei Tage nach dem Überfall vom Geschädigten erhalten. Die Aufnahmen sind geschnitten. Insbesondere ist unklar, um wie viel Geld es sich handelte und was damit passierte. Am Montag, 8. Juli, soll mit den Plädoyers begonnen werden.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 25.06.2019