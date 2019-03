Überraschendes, Eindrückliches und Skurriles zu Europa

Nach der „LiteraTour nach Frankreich“ beschäftigen sich Sängerin Susanne Bohn sowie Autor und Verleger Ulrich Wellhöfer dieses Jahr mit Europa. Aber wo findet man dieses „Europa“? In den fernen Mythen Griechenlands, den sehnsuchtsvollen Erzählungen Siziliens oder etwa in den Reiseberichten des 19. Jahrhunderts, als Freundschaft zwischen den unterschiedlichen Kulturen des Kontinents kaum vorstellbar schienen? So manche literarischen und musikalischen Fundstücke aus fast drei Jahrtausenden fördern durchaus Überraschendes, Eindrückliches, aber auch Skurriles zutage. Für das Programm „10 Länder, 10 Texte, 10 Lieder“ am Mittwoch, 3. April, um 20.15 Uhr in der Buchhandlung Thalia in P 7 verlost der „MM“ dreimal zwei Karten. Einfach heute zwischen 13 und 24 Uhr unter 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, ggfs. abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz) anrufen, das Stichwort „Europa“ sowie Name, Adresse und Telefonnummer nennen. Die Gewinner werden morgen zwischen 14 und 15 Uhr benachrichtigt und müssen erreichbar sein. red/lok (Bild: Thiesen)

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 28.03.2019