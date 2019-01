Überraschung nach der Stippvisite im Himmel

Ein wohlhabender Junggeselle verunglückt tödlich. Der Himmel ist jedoch wegen einer Computerpanne überbelegt und darum geht es für ihn kurzerhand wieder auf die Erde. Nach der kurzen Stippvisite oben landet der Untote also wieder unten in seiner Wohnung und erfährt dort so einige Überraschungen. Ob Petrus eingreifen muss, um alles wieder ins Lot zu bringen, erfahren die Besucher des Oststadttheaters in der Komödie „Im Himmel ist kein Zimmer frei“ am Sonntag, 20. Januar, um 18 Uhr. Für die Aufführung verlost der „MM“ dreimal zwei Karten. Einfach heute zwischen 13 und 24 Uhr unter 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, ggfs. abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz) anrufen, das Stichwort „Oststadttheater“ nennen sowie Name, Adresse und Telefonnummer angeben. Die Gewinner werden morgen zwischen 14 und 15 Uhr benachrichtigt und müssen erreichbar sein. red/lok

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 16.01.2019