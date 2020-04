Überraschungspakete zum Schmökern

„Hallo, wir haben ein dreijähriges Kind, das kurze Geschichten mit vielen Bildern liebt“. So könnte der Hinweis einer Mannheimer Familie während der Osterferien lauten. Daraus stellen die Mitarbeiter der Stadtbibliothek dann ein Überraschungspaket zusammen – und liefern die ausgewählten Bücher kostenlos vor die eigene Haustür.

„Gerade jetzt während der Ferien, wenn Schüler mehr Freizeit haben und Familien Beschäftigung suchen, würden uns eigentlich viele Mannheimer besuchen“, sagt Stefanie Bachstein aus dem Leitungsteam der Stadtbibliothek. „Es geht nicht, dass sie zu uns kommen, also kommen wir zu ihnen.“ Auch für Senioren sei das neue Angebot gedacht.

240 Mannheimer hätten sich nach nur einem Tag bei Bachstein und ihren Kollegen gemeldet. „Auch wir werden vermisst“, sagt sie. Der kostenlose Lieferdienst entstand zusammen mit der Universität Mannheim. Acht Studierende helfen ehrenamtlich beim Verteilen der Überraschungspakete – eingepackt in Tüten oder Taschen der Stadtbibliothek. Natürlich werde bei der Übergabe streng auf die geltenden Hygieneregeln geachtet. Bis zur Wiedereröffnung der Bibliotheken würden die Bücher dann bei den Kunden bleiben, so Bachstein.

Große Begeisterung

Erste Auslieferungen starteten am Dienstagnachmittag, weitestgehend auf dem Fahrrad. „Wir haben zunächst mal den Dienstag und Donnerstag als Liefertage angedacht. Mal schauen, ob wir damit hinkommen“, sagt die kommissarische Leiterin der Stadtbibliothek. Das Angebot gelte allerdings nur für das Stadtgebiet Mannheim. „Noch im Hausflur habe ich gehört, wie Mädchen gerufen haben: Bücher, Bücher“, erzählt Sandra Schleissner von der Stadtbibliothek, die am Dienstag Pakete in die Neckarstadt lieferte. Sie habe hören können, wie gut die bestellte Überraschung ankam.

Nur mit Bibliotheksausweis

Wer einen Bibliotheksausweis besitzt, kann unter der E-Mail-Adresse stadtbibliothek.paedagogik@mannheim.de oder montags bis freitags, 10 bis 17 Uhr (Feiertage ausgenommen), unter der Rufnummer 0621/293 89 16 seine Interessen für ein individuelles Überraschungspaket nennen. Für spezielle Titelwünsche fällt eine Vormerkgebühr von 50 Cent pro Buch an.

„Einen Lieferdienst hatten wir eigentlich schon immer“, sagt Bachstein. „Für 5 Euro bringen wir die Medien direkt nach Hause. Nur wurde der kaum genutzt.“ Während der Osterferien ist der Lieferservice kostenlos. Und das komme überraschend gut an. „Fast alle Anfragen beginnen erstmal mit einem Dankeschön“, berichtet Bachstein. Wie es nach den Ferien weitergeht, weiß sie noch nicht. In erster Linie ist das Angebot der Stadtbibliothek also ein schönes Ostergeschenk – vor allem eines ohne böse Überraschung. Denn: Die eigenen Interessen können ja vorab schon einmal mitgeteilt werden.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 14.04.2020