Extremismus, der sich gegen die Werte des Grundgesetzes richtet, ist nicht akzeptabel. Egal, ob er aus dem rechten oder linken Lager kommt. Mit dieser Position hat die CDU-Jugendorganisation Junge Union in Mannheim völlig Recht. Trotzdem schießen sie und der SPD-Nachwuchs Jusos mit ihrer Haltung gegenüber der Linksjugend im Ring Politischer Jugend (RPJ) übers Ziel hinaus. Denn sie verhindern damit den Austausch der Parteien. Dabei ist gerade dieser Austausch nicht nur ein Ziel des RPJ, sondern für die Demokratie insgesamt wichtig. Oder anders gesagt: Im Gespräch bleiben hilft immer.

Es geht hier nicht um die politische Zusammenarbeit in einer Regierungskoalition. Sondern lediglich um die Aufnahme in eine überparteiliche Vereinigung. Dort sollte es im Idealfall so sein, dass sich die Partei-Nachwuchsorganisationen dem politischen Gegner stellen – und zwar jedem, der nicht vom Verfassungsgericht verboten ist – und sich mit ihm inhaltlich auseinandersetzen. Wenn das passiert, kann im RPJ auch die AfD-Jugendorganisation Junge Alternative sitzen.

Bleibt das Argument „Kein staatliches Geld für Extremisten“: Würde man diesen Gedanken konsequent umsetzen, dürfte es auf Bundesebene keine Mittel für die AfD aus der staatlichen Parteienfinanzierung geben. Für den Mannheimer RPJ gilt: Die Mitglieder müssen einfach genau hinschauen, was die anderen Parteiorganisationen mit dem ihnen zugeteilten Geld machen. Jede muss schließlich einen Rechenschaftsbericht abgeben. Und wenn Geld zum Beispiel für hetzerische Plakate verwendet wird, besteht immer noch die Möglichkeit eines Ausschlusses.

