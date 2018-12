Überschlag mit Wagen

Totalschaden: der Unfallwagen, ein VW Golf eines 29-Jährigen. © Priebe

Ein VW Golf hat sich gestern gegen 13.20 Uhr in der Auffahrt zur Bundesstraße B 38a überschlagen, dabei sind drei Insassen leicht verletzt worden. Der 29-jährige Fahrer war von der Ludwigshafener Straße kommend in Richtung Feudenheim unterwegs. Laut Polizeiangaben brach das Heck des VW Golf aus bislang unbekannter Ursache in einer Rechtskurve der Auffahrt aus, der Wagen überschlug sich. Wie die Polizei mitteilte, konnten sich die drei Insassen selbstständig aus dem Fahrzeug befreien.

Bei dem Unfall wurden der 29-jährige Fahrer, sein 24-jähriger Beifahrer sowie der hinten sitzende 33-jährige Mitfahrer leicht verletzt. Sie mussten mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Golf wurde total beschädigt, nach ersten Schätzungen entstand Sachschaden in Höhe von rund 10 000 Euro. Die Bergung des Golf dauerte bis in die Nachmittagstunden an, gegen 14.20 Uhr konnte der Verkehr die Unfallstelle wieder passieren. Die Ermittlungen zur Unfallursache hat das Polizeirevier Neckarau übernommen. scho/pol

