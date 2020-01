Uiguren in China: Demonstration

Zusammen mit anderen Viernheimern und Weinheimer Schülern plant die Schülerin Zeynep Evcil eine Demonstration für die Unterstützung der muslimischen Uiguren in China. Die Demo findet am kommenden Samstag, 25. Januar, um 12 Uhr in Mannheim vor dem Schloss statt. Die Organisatoren laden Interessierte ein, und 300 Personen werden erwartet.

Mehrere Millionen Uiguren leben in China, Hundertetausend von ihnen sind wegen ihres Glaubens und gegen ihren Willen in sogenannten „Umerziehungslagern“ inhaftiert. Die Demonstration will laut den Organisatoren ein Bewusstsein für die Unterdrückung vermitteln, mit der viele Uiguren konfrontiert sind.

Weitere Informationen zu der Veranstaltung gibt es per E-Mail an Zeynep.evcil@outlook.de. nala

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 23.01.2020