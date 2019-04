Ukulelen im Angebot

Die Stadtbibliothek Mannheim bietet ab heute einen neuen Service an: Angemeldete Kunden können in der Musikbibliothek – neben ganz vielen anderen Medien wie Bücher, Noten und CDs – auch Ukulelen entleihen. Dafür benötigen sie lediglich einen gültigen Leseausweis der Stadtbibliothek. Die Instrumente werden in einer stabilen Tasche zusammen mit einem Stimmgerät für vier Wochen entliehen. Bis zu zwei Verlängerungen sind möglich, sofern es keine Vormerkungen gibt. Der Förderkreis der Stadtbibliothek hat die Ukulelen finanziert.

Tipps beim Musizieren

Parallel dazu bietet die Musikbibliothek am heutigen Samstag von 10.30 bis 13.30 Uhr im Dalberghaus, N 3, 4, einen Ukulelen-Workshop an, bei dem Interessierte das Instrument kennenlernen können. Diethard Heß, Musiker, Musikpädagoge und Inhaber des „Klanghaus“ im Jungbusch, zeigt Anfängern, wie sie erste Lieder auf der Ukulele begleiten und spielen können.

Und für jeden, der das Instrument selbst erlernen oder einfach ein bisschen spielen möchte, bietet die Musikbibliothek eine große Auswahl an Noten. Gerne berät das Team der Musikbibliothek Interessierte auch direkt vor Ort im Dalberghaus (N 3, 4). Die Teilnahme an dem Workshop kostet 40 Euro, ermäßigt 35 Euro (für Jahreskarteninhaber der Stadtbibliothek). red

