Ulla Hofmann im Gespräch

Sie pendelte als Kind zwischen der Metzgerei der Großeltern in der Riedfeldstraße und dem Haus der anderen Großeltern in der Waldhofstraße, in deren Gastwirtschaft „Zum Automobil“ einst Carl Benz verkehrte: Ulla Hofmann (Bild), Bloomaul und langjährige Korrespondentin der „FAZ“ in Mannheim. Als erster Gast der neuen Veranstaltungsreihe „Zeitzeugen im Gespräch im Marchivum“ am Mittwoch, 19. September, um 18 Uhr wird sie unter dem Titel „Wo schon Carl Benz gerne vesperte…“ über ihre Erinnerungen an die Neckarstadt sprechen. Im Gespräch mit der langjährigen „MM“-Redakteurin Waltraud Kirsch-Mayer berichtet Hofmann von ihren Recherchen zum Lebenslauf des späteren jugoslawischen Staatschefs Tito, der in seiner Jugend als Schlosser bei Benz gearbeitet hat. Zur Sprache kommt auch der spektakuläre erste Postraub nach der Währungsreform, der sich 1949 in Mannheim ereignete. Ihn hat der legendäre Mannheimer Kriminaldirektor Oskar Riester aufgeklärt. pwr (Bild: Tröster)

© Mannheimer Morgen, Montag, 17.09.2018