Ulrike Lorenz nach zehn Jahren an der Spitze der Kunsthalle verabschiedet

So wenig hat sie noch nie gesprochen in den zehn Jahren. „Was soll ich auch sagen?“, blickt Ulrike Lorenz gerührt, mit hörbarem Kloß im Hals, in das völlig überfüllte Atrium der Kunsthalle. „Es macht mir heute wirklich etwas aus, das hätte ich nicht gedacht“, gesteht sie das, was man auch ganz deutlich spürt: dass ihr die Verabschiedung als Leiterin der Kunsthalle doch sehr nahe

...